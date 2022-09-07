В США рассказали о намерении Украины вернуть Херсон к концу года

CNN: Украина поставила цель вернуть контроль над Херсоном к концу года

Украина поставила цель вернуть контроль над Херсоном к концу нынешнего года и намерена провести новое контрнаступление вооруженных сил на юге, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных украинских и американских лиц.

По словам украинцев, поставлена цель вернуть как минимум территории к северу или западу от Днепра, включая Херсон и Новую Каховку, а также Северо-Крымский канал, по которому поступает вода в Крым.

Чиновники из США добавляют, что ВСУ пытаются отрезать линии снабжения российских военных. В Пентагоне назвали цель вернуть Херсон к концу 2022 года «амбициозной».

Ранее CNN сообщал, что США принимают непосредственное участие в подготовке контрнаступления Украины. Уточнялось, что Вашингтон призвал Киев ограничить операцию по географии и целям, чтобы «избежать рассредоточения и не увязнуть на нескольких фронтах».