Озвучена роль Макрона во внешней политике России

Политолог Фельдман: Макрон является информационным посредником между Западом и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон неформально выполняет функцию информационного посредника между условным Западом и Россией. Такую роль Макрона во внешней политике России озвучил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман.

«Информационный посредник»

Президент России Владимир Путин 11 сентября созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине, сделав упор на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Вряд ли содержание переговоров между президентами России и Франции станет достоянием широкой общественности, но ключевые тезисы изложены в официальном сообщении Кремля: диалог состоялся "по инициативе европейских партнеров" и был достаточно откровенным», — сообщил Фельдман.

Политолог отметил, что после ухода бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель на политическую пенсию Эммануэль Макрон неформально стал выполнять функцию информационного посредника между условным Западом и Россией.

Путин напрямую доводит свои аргументы до французского коллеги без каких-либо дипломатических эвфемизмов. И Макрон поступает аналогичным образом Павел Фельдман политолог

«Скорее всего, обсуждая перспективы украинского урегулирования, Макрон повторил свой тезис, озвученный днем ранее в разговоре с премьером Великобритании Лиз Трасс, и подтвердил готовность Запада оказывать Киеву дальнейшую финансовую и военную помощь», — считает Фельдман. Он добавил, что аналогичные заявления уже звучали из Вашингтона.

«Обмен мнениями»

Политолог предположил, что президент России предупредил Запад в лице Макрона о том, какими экономическими и политическими последствиями чревата такая помощь для европейцев.

Вряд ли на текущий момент подобные контакты на высшем уровне могут увенчаться чем-то кроме откровенного обмена мнениями Павел Фельдман политолог

«Это касается и ситуации с ЗАЭС, которая постепенно заходит в тупик. Ядерный апокалипсис в центре Европы никому не нужен. Однако трудно представить себе такой способ решения этой проблемы, который бы устроил и Москву, и Брюссель, и Вашингтон, и Киев», — подытожил он.

Появилась информация, что Макрон намерен в ближайшие дни продолжить разговор с Путиным. Глава государства захотел снова обсудить ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Отмечается, что Макрон будет поддерживать контакт и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Ранее стало известно об остановке шестого, последнего работавшего энергоблока ЗАЭС.