Береговая охрана Греции раскрыла подробности стрельбы в Эгейском море

Береговая охрана Греции: огонь по судну у Лесбоса был открыт в безопасном направлении

Береговая охрана Греции заявила, что во время преследования «подозрительного судна» под флагом Коморских островов, вошедшего в греческие территориальные воды в Эгейском море, открыла предупредительный огонь в безопасном направлении. Об этом пишет РИА Новости.

По данным береговой охраны, днем в субботу, 10 сентября, патрульный катер администрации порта Митилини обнаружил в морской акватории к северо-западу от Лесбоса судно Ro-Rо ANATOLIAN, которое «подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод».

Патрульный катер дал капитану этого судна указание остановиться для проведения проверки, однако тот не подчинился и продолжил движение параллельно турецкому берегу.

«Последовала погоня, в ходе которой были произведены предупредительные выстрелы в безопасный сектор, однако вышеуказанное судно не остановилось, войдя в турецкие территориальные воды и двигаясь в сторону турецкого побережья», — заявили в береговой охране.

Отмечается, что оперативный центр береговой охраны проинформировал турецкие власти о произошедшем, чтобы те предприняли собственные действия.

10 сентября Анкара обвинила Афины в обстреле судна, следовавшего в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, и потребовала серьезного расследования инцидента. В Греции эти заявления назвали провокацией и указали, что судно не остановилось ни на требования греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о готовности нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами.

В ответ на это премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что угрозы Турции на запугают греков, поскольку страна укрепляет собственные вооруженные силы и обладает сильными союзниками.

Отношения между Грецией и Турцией накалились после новостей о том, что греческая система ПВО произвела захват цели в тот момент, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Инцидент произошел в районе острова Крит, где был размещен зенитный комплекс российского производства С-300.