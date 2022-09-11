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Люди вышли на улицы во время отправки гроба с телом Елизаветы II из Балморала

Люди выстроились вдоль улиц во время отправки гроба с телом Елизаветы II из Балморала

Фото: Shutterstock

Британцы выстроились вдоль улиц во время отправки гроба с телом Елизаветы II из Балморала в Эдинбург. Об этом сообщает BBC.

Катафалк с гробом королевы выехал из замка Балморал в сопровождении дочери Елизаветы II Анны и ее мужа, вице-адмирала сэра Тима Лоуренса. На протяжении всего пути похоронного кортежа вдоль улиц стояли как обычные британцы, так и высокопоставленные лица.

Похоронный кортеж совершил шестичасовое путешествие, проехав 175 миль (280 километров), чтобы доставить тело королевы во дворец Холирудхаус, официальную резиденцию британского монарха в столице Шотландии. Там гроб с телом Елизаветы II пробудет сутки, после чего его доставят в эдинбургский собор святого Эгидия в сопровождении нового британского монарха Карла III и других членов королевской семьи.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Анастасия Астахова
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