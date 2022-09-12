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Спорт

Альварес впервые прокомментировал поражение от Бивола

Сауль Альварес заявил, что легко победит россиянина Дмитрия Бивола в бою-реванше
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: Joe Camporeale / Reuters

Мексиканский боксер Сауль Альварес впервые прокомментировал поражение от россиянина Дмитрия Бивола в титульном поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе. Его слова приводит Matchroom Boxing.

«С Биволом я дрался, когда был в расцвете сил. Я проиграл, но у меня будет шанс отыграться в ближайшем будущем. Бой проходил не в моей весовой категории, но думаю, что в реванше смогу легко победить», — заявил Альварес.

Боксер добавил, что воспринимает это поражение как новый опыт. «Я выиграл первые пять или шесть раундов, но потом устал. Вот что случилось. Он не лучше меня», — посчитал мексиканец.

В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе Альварес проведет бой с боксером из Казахстана Геннадием Головкиным. Мексиканец будет защищать четыре чемпионских пояса в суперсреднем весе.

7 мая Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 20-й в карьере. Бивол еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге.

Ксения Курашкина
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