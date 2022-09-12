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В Грузии похвалились ростом экономики из-за правильной позиции по Украине

Премьер Грузии: страна смогла достичь роста экономики благодаря четкой позиции по Украине

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия смогла достичь хороших двузначных показателей в экономическом росте (10,3 процента за семь месяцев этого года) благодаря четкой позиции по кризису на Украине, сказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, его цитирует РИА Новости.

«Если бы не наша правильная позиция, то, возможно, сегодня у нас был бы не двузначный экономический рост, а экономическое падение, как и во всем мире», — похвалился результатами он.

Гарибашвили рассказал, что экспорт товаров в период с января по июль составил 3,1 миллиарда долларов, что на 36,4 процента больше показателей за аналогичный период прошлого года. Туристические доходы достигли 1,6 миллиарда долларов, что в три раза выше аналогичного периода 2021 года. В начале августа Гарибашвили говорил, что экономика страны в июне выросла на 7,2 процента.

Грузия не вводила антироссийские санкции. При этом в июне власти страны заявили, что не собираются пропускать на территорию Грузии доставленную в Батуми российскую нефть, которая оформлена на попавшую под западные санкции компанию. «В Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций. Так будет и в этом случае», — сказал министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

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Платон Щукин
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