Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
1:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
2:3
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
1:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эмполи
0:0
1-й тайм
live
Рома
Италия - Серия А|6-й тур
Альмерия
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|5-й тур
Спорт

В Футбольном союзе Боснии и Герцеговины сделали заявление о матче с Россией

Футбольный союз Боснии и Герцеговины в октябре обсудит проведение матча с россиянами

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Футбольном союзе Боснии и Герцеговины сделали заявление о предстоящем матче со сборной России. Слова президента организации Вико Жельковича приводятся на сайте организации.

«По просьбе члена исполкома организации Фуада Чолпы мы проведем в октябре тематическую сессию, на которой обсудим матч со сборной России», — рассказал Желькович. Он отметил, что на данный момент приоритетной задачей остается победа над сборной Черногории в матче Лиги наций.

Ранее лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС
Названы самые популярные у москвичей автомобили
Чижов признал невозможность восстановить отношения России и ЕС
Испанские супермаркеты отказались фиксировать цены на базовые продукты
Российские подростки умерли из-за перепутанного дилером наркотика
Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области стратегических позиций
В Футбольном союзе Боснии и Герцеговины сделали заявление о матче с Россией
Военкор рассказал об обстановке на лиманском направлении
Россиянин пойдет под суд за убийство семьи ради иконы ценой 150 тысяч долларов
Супруги оказались единственными пассажирами на рейсе в Новой Зеландии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.