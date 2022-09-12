В Футбольном союзе Боснии и Герцеговины сделали заявление о матче с Россией

Футбольный союз Боснии и Герцеговины в октябре обсудит проведение матча с россиянами

В Футбольном союзе Боснии и Герцеговины сделали заявление о предстоящем матче со сборной России. Слова президента организации Вико Жельковича приводятся на сайте организации.

«По просьбе члена исполкома организации Фуада Чолпы мы проведем в октябре тематическую сессию, на которой обсудим матч со сборной России», — рассказал Желькович. Он отметил, что на данный момент приоритетной задачей остается победа над сборной Черногории в матче Лиги наций.

Ранее лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге.