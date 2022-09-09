Определился соперник сборной России по футболу в товарищеском матче
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Матч с боснийцами станет третьей международной игрой для национальной сборной этой осенью.
Ранее 7 сентября определились соперники российских футболистов по ближайшим матчам. В сентябре отечественные футболисты сыграют против команды Киргизии. В ноябре россияне выступят против сборной Ирана. Команда Валерия Карпина проведет обе встречи на выезде.
28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.