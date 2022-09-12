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Спорт

Клубы РПЛ установили рекорд по количеству тренерских отставок

Клубы РПЛ отправили в отставку семь тренеров за девять туров, установив рекорд лиги

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) установили рекорд по количеству тренерских отставок. Об этом сообщает Sports.ru.

В сезоне-2022/2023 за девять туров чемпионата команды отправили в отставку семь тренеров. Это самое большое значение за всю историю РПЛ. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне-2013/2014, когда после восьми туров произошло шесть увольнений.

11 сентября Андрей Талалаев покинул «Ахмат». До этого «Локомотив» уволил Мартина Комппера, «Факел» — Олега Василенко, а «Химки» — Николая Писарева. Ранее химчане расстались с Сергеем Юраном. Также свои команды покинули Игорь Шалимов, возглавлявший «Урал», и Александр Бородюк, работавший в «Торпедо».

7 сентября «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля. Тогда сообщалось, что увольнение немецкого специалиста связано с его категорическим отказом подписать португальского форварда Криштиану Роналду. На посту главного тренера лондонцев Тухеля сменил Грэм Поттер, возглавлявший «Брайтон».

Ксения Курашкина
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