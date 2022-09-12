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Тактаров оценил победу Чимаева над американцем на турнире UFC

Олег Тактаров заявил, что боец MMA Кевин Холланд не соответствовал уровню Хамзата Чимаева

Фото: РИА Новости

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров оценил победу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева над американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279. Его слова приводит Metaratings.

«Чимаев — молодец. Он сделал вывод, что не надо борцу руками махать и сразу перевел бой в свою стихию. Хамзат действовал очень четко, цепко схватил его по-кошачьи и спокойно перевел», — заявил Тактаров. При этом он посчитал, что соперник не соответствовал уровню шведа.

Изначально Чимаев должен был сразиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона, уступившего Диасу в результате удушающего приема.

Чимаев встретился в со-главном поединке с Холландом. Швед одержал победу над американцем на третьей минуте боя.

Анастасия Борисова
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