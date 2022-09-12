Тактаров оценил победу Чимаева над американцем на турнире UFC

Олег Тактаров заявил, что боец MMA Кевин Холланд не соответствовал уровню Хамзата Чимаева

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров оценил победу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева над американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279. Его слова приводит Metaratings.

«Чимаев — молодец. Он сделал вывод, что не надо борцу руками махать и сразу перевел бой в свою стихию. Хамзат действовал очень четко, цепко схватил его по-кошачьи и спокойно перевел», — заявил Тактаров. При этом он посчитал, что соперник не соответствовал уровню шведа.

Изначально Чимаев должен был сразиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона, уступившего Диасу в результате удушающего приема.

Чимаев встретился в со-главном поединке с Холландом. Швед одержал победу над американцем на третьей минуте боя.