Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с обострением на границе с Азербайджаном

Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных», — уточнили в аппарате представителя страны по международным правовым вопросам.

В соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ, судом может быть принято решение об обеспечительных судебных мерах, обязательное для исполнения для страны-ответчика.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

Азербайджан же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Армянское Минобороны также заявило о жертвах среди личного состава. Ереван обратился за помощью к Москве.