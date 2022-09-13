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Гроб королевы Елизаветы II доставят в Лондон на самолете

Гроб Елизаветы II будет доставлен в Лондон после церемонии прощания в Эдинбургском соборе

Фото: Jeff J Mitchell / Reuters

Тело Елизаветы II будет перевезено в Лондон на самолете. Об этом сообщает Reuters.

Гроб королевы доставят в столицу Великобритании из Эдинбургского собора, где прошла церемония прощания, на которой присутствовали дети Елизаветы II.

У собора всю ночь стояли люди, которые хотели проститься с королевой. Некоторые приходили со спящими детьми, многие надевали зимние куртки, шарфы и шерстяные шапки, чтобы не замерзнуть. «Мы очень хотели быть здесь, чтобы отдать дань уважения», — признался один из жителей Эдинбурга.

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В Лондоне пройдет еще одна поминальная служба. У скорбящих британцев будет четыре дня, чтобы проститься с покойной Елизаветой II.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Алиса Удовик
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