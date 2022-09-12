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Стали известны детали похорон Елизаветы II

Историк Питателев: во время похорон Елизаветы II произведут 96 выстрелов из пушек

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Сначала с королевой Елизаветой II простятся в Эдинбурге, затем поминальную службу проведут в Лондоне, объяснил историк Михаил Питателев. О деталях проведения королевских похорон и способе передачи власти в Великобритании специалист рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

Похороны Елизаветы были спланированы уже много лет назад. Ими займется похоронное бюро «Левертон и сыновья». Называется это все операция «Лондонский мост». В отличие от похорон супруга королевы принца Филиппа похороны Елизаветы II пройдут в полном объеме. Называется это «государственные похороны»

Михаил Питателевисторик

Распорядителем похорон Елизаветы II станет сановник с титулом граф-маршал, добавил он. «Поскольку королева скончалась в Шотландии в Балморале, соответственно, прощание проводится с ней в Эдинбурге в Соборе святого Эгидия», — рассказал эксперт.

Первыми с Елизаветой II простятся жители Шотландии. Затем тело королевы самолетом доставят в Вестминстерский дворец в Лондоне, рассказал историк. Там по ней пройдет поминальная служба, и четыре дня с ней смогут прощаться люди.

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«Эта стадия называется lying in state. Для чего она нужна. У короля, считается, есть два тела. Тело человека, который занимает должность, и сама королевская должность, данная Богом свыше. Небесное тело как бы сейчас меняет своего хозяина. В королевское небесное тело входит принц Чарльз», — объяснил детали ритуала Питателев.

Когда королева скончалась, собрался государственный совет из девяти высших сановников. Они провозгласили Чарльза новым королем и первыми присягнули ему на верность, сообщил историк. Однако для того, чтобы стать королем, этого мало, указал эксперт.

«Пока в общей сложности десять дней королеву будут провожать, принц Чарльз, уже объявленный королем, будет кататься по четырем провинциям Соединенного королевства. Премьер-министры провинций будут по очереди ему присягать. Так король четырех частей Соединенного королевства приведет к присяге всех своих подданных и станет королем в полной мере», — поделился Питателев.

Получается, что Елизавета будет оставаться правящей королевой до тех пор, пока у нее их рук не заберут скипетр и не снимут с нее корону

Михаил Питателевисторик

Окончательная передачи власти произойдет тогда, когда королевский ювелир заберет скипетр из рук королевы и снимет с нее корону. Это произойдет 19 сентября при захоронении Вестминстерском дворце.

Питателев также добавил, что Елизавете будут оказаны все полагающиеся почести. «Все-таки королева Елизавета II самая долгоправящая. Она перегнала Викторию. Она уходит в таком почтенном возрасте. Когда гроб будут опускать в землю, будут объявлены две минуты молчания, вся страна просто встанет, замрет. И в Шотландии в Эдинбургском замке, и в Лондоне в Гайд-парке будет произведено 96 выстрелов из пушек за каждый год ее жизни», — указал специалист.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне. О смерти члена королевской семьи стало известно 8 сентября.

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Виктория Немис
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