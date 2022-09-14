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Coca-Cola и PepsiCo переименуют свои холодильники в российских магазинах

Coca-Cola и PepsiCo переименуют свои холодильники в российских магазинах

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Крупнейшие мировые производители газировки Coca-Cola и PepsiCo решили переименовать свои фирменные холодильники с напитками в российских магазинах, а также изменить их внешний вид. Об этом пишет РБК со ссылкой на сотрудников трех федеральных торговых сетей и источник среди производителей безалкогольных напитков.

Ребрендинг затронет более половины из примерно 1 миллиона аппаратов, установленных в российских в торговых точках: Coca-Cola может изменить около 400 тысяч холодильников, а PepsiCо — еще не менее 200 тысяч, считает источник издания, близкий к компаниям. Похожую оценку дал и сотрудник одного из российских дистрибьюторов промышленного холодильного оборудования Frigoglass (партнер Coca-Cola). Производители газировки передавали крупным сетям такое оборудование во временное пользование, за присутствие холодильного шкафа в магазинах производители выплачивают существенные суммы, рассказали сотрудники нескольких торговых сетей.

Coca-Cola и PepsiCo стали сокращать свое присутствие в России на фоне ввода войск в Украину. Компании прекратили инвестировать в местный маркетинг и отказались от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков: Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно. Владелец российских заводов Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottling Company — в июле сменила название на Multon Partners, а предприятия сосредоточились на производстве отечественных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья».

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К концу лета отгрузки брендов российского подразделения Coca-Cola почти остановились, сейчас сети распродают запасы ее газировки. PepsiCo продолжает продавать продукцию под менее известными брендами, в том числе молочные продукты и детское питание локальных марок, а также запустила продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и лимонада «Русский дар».

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Софья Ермакова
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