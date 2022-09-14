Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов за полцены

Компания S7 запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов с 14 по 16 сентября

Крупная российская авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу билетов по популярным направлениям со скидками до 50 процентов. Об этом компания объявила на своем сайте.

Приобрести проездные документы за полцены можно в период с 14 по 16 сентября на рейсы с датой вылета с 19 сентября и до конца марта 2023 года. Спецпредложение действует на перелеты в обе стороны между Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском и другими городами России.

Например, стоимость рейса из Москвы в Казань составит от 1,9 тысячи рублей, в Калининград — от 2,6 тысячи, в Екатеринбург — от 2,9 тысячи, в Иркутск — от 7,9 тысячи. Перелет туда-обратно из Новосибирска в Санкт-Петербург обойдется от 8,4 тысячи рублей, в Махачкалу — от 11 тысяч. Из Хабаровска можно долететь до Якутска за 4,5 тысячи рублей, из Иркутска во Владивосток — от 7,9 тысячи, из Новосибирска в Анадырь — от 15 тысяч.

Ранее S7 Airlines установила новые правила внешнего вида для своих сотрудников. Теперь членам кабинного и летного экипажа можно иметь татуировки, красить волосы в яркие цвета и демонстрировать любые элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов.