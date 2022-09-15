Офис президента Украины отрегировал на аварию с машиной Зеленского

Офис президента Украины предположил, что виновник ДТП с Зеленским был под стимуляторами

У водителя легкового автомобиля, из-за которого произошла авария с президентским кортежем, есть определенные проблемы со здоровьем. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

Он предположил, что виновник ДТП находился под стимуляторами. Подоляк также отметил, что сейчас ведется следствие, которое должно в ближайшее время предоставить все итоги проверки.

Ранее стало известно, что Госбюро расследований Украины завело дело после аварии, произошедшей в центре Киева еще 14 сентября, с автомобилем президента. «Проводится весь комплекс необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

В сети также появились кадры с места ДТП с кортежем президента Украины. На них видно, как водителю легкового автомобиля оказывают помощь. Машина сильно повреждена.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве, ранее в четверг, 15 сентября, рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, произошло столкновение президентского кортежа с легковым автомобилем. Зеленского осмотрел врач, серьезных повреждений выявлено не было. У президента зафиксированы лишь легкие ссадины, сообщил Никифоров.