Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
0:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
2:0
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
5:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
3:0
Завершен
Факел
Фонбет Кубок России|Группа B
Шериф
0:2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Группа E. 2-й тур
Монако
0:1
Завершен
Ференцварош
Лига Европы|Группа H. 2-й тур
Спорт

Тренер Ласицкене рассказал о целях спортсменки в условиях санкций

Тренер Марии Ласицкене рассказал, что главная цель спортсменки — Олимпиада в Париже-2024
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о главных целях спортсменки в условиях санкций. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Как бы подсознательно адаптируясь к ситуации, мы намечаем себе определённую цель. Сейчас маячок — Олимпиада в Париже, и мы концентрируемся именно на ней. Все наши технические старты я адаптирую в строительный материал, с помощью которого выстраиваю подготовку к 2024 году», — сказал Габрилян.

Ранее Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства. Спортсменка заявила, что не думает о подобном сценарии в силу возраста. Она подчеркнула, что о смене гражданства могут задуматься молодые атлеты. «Каждый должен решить для себя», — подытожила Ласицкене.

1 марта World Athletics ввела санкции против российских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира 2022 года в США, чемпионат мира в помещении в Белграде и первенство мира по спортивной ходьбе.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом
Популярный комик раскрыл разницу между Москвой и другими регионами
Хирург развеял миф о невозможности кормления грудью после установки имплантов
Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь
Стало известно о рисках для оставшихся без российского ПО школ
Володин отреагировал на требования Польши возместить ущерб за Вторую мировую
Парламент Казахстана одобрил поправки в конституцию
Стало известно об отказе китайской делегации в прощании с королевой Британии
Тренер Ласицкене рассказал о целях спортсменки в условиях санкций
В жилом доме Магнитогорска произошел взрыв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.