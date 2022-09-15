Тренер Ласицкене рассказал о целях спортсменки в условиях санкций

Тренер Марии Ласицкене рассказал, что главная цель спортсменки — Олимпиада в Париже-2024

Тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о главных целях спортсменки в условиях санкций. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Как бы подсознательно адаптируясь к ситуации, мы намечаем себе определённую цель. Сейчас маячок — Олимпиада в Париже, и мы концентрируемся именно на ней. Все наши технические старты я адаптирую в строительный материал, с помощью которого выстраиваю подготовку к 2024 году», — сказал Габрилян.

Ранее Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства. Спортсменка заявила, что не думает о подобном сценарии в силу возраста. Она подчеркнула, что о смене гражданства могут задуматься молодые атлеты. «Каждый должен решить для себя», — подытожила Ласицкене.

1 марта World Athletics ввела санкции против российских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира 2022 года в США, чемпионат мира в помещении в Белграде и первенство мира по спортивной ходьбе.