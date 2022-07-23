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Спорт

Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Мария Ласицкене заявила, что не рассматривает вариант смены спортивного гражданства

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

29-летняя Ласицкене заявила, что не думает о подобном сценарии в силу возраста. Она подчеркнула, что о смене гражданства могут задуматься молодые атлеты. «Каждый должен решить для себя», — подытожила она.

Ранее Ласицкене завоевала золото на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу». Она показала результат 1,91 метра.

4 июля Ласицкене выступила с критикой в адрес главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха в связи с санкциями в адрес спортсменов из России. «Спорт должен объединять, но стало еще тяжелее, чем было», — написала она.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира.

Николай Костюков
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