Ласицкене выиграла всероссийские соревнования и расплакалась

Мария Ласицкене выиграла всероссийский старт «Путь к Олимпу» и расплакалась

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Путь к Олимпу», которые прошли в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летняя спортсменка показала результат 1,91 метра, что позволило ей выиграть. В статусе триумфатора она попыталась поднять планку и покорить высоту 1,96 метра. Ласицкене расплакалась перед третьей попыткой.

Второе место заняла Александра Ярышкина, которая показала результат 1,89 метра. Третье место досталось Татьяне Ермаченковой (1,86 метра).

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.