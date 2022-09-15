Немцы раскритиковали главу Еврокомиссии за призыв «наказать» Россию

Читатели Spiegel раскритиковали фон дер Ляйен за призыв «наказать» Россию

Немецкие читатели журнала Der Spiegel в Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв «наказать» Россию.

С такими словами председатель ЕК выступила перед депутатами Европарламента, заверив, что Европа победит. Она потребовала сохранения антироссийских санкций, заявив, что они «самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир».

Пользователь с никнеймом @schnuckiputz66 назвал заявления фон дер Ляйен «очень высокомерными», а @42gargo10 сказал, что после подобных обращений «пробуждаются воспоминания о 1945 годе».

«Путин потерпит неудачу, США победят, а Европа разорится. Ой, подождите, это был всего лишь черновик заголовка перед редакционным одобрением», — сыронизировала @Vanessa34200503, имея в виду вынесенную в заголовок статьи Der Spiegel цитату главы Еврокомиссии «Путин потерпит поражение, Европа победит».

Комментатор @JakobusHans назвал заявления фон дер Ляйен «чепухой» и предположил, что Германия с ее нынешнем правительством перестанет существовать.

Ранее европейские пользователи Twitter возмутились отказом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен примириться с Россией. Так они прокомментировали ее заявление перед депутатами Европарламента с призывом сохранить антироссийские санкции. Они предрекли разрушение европейских стран и углубление экономического кризиса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении антироссийских санкций и их продлении до тех пор, пока экономика Россия «не будет разорвана». Об этом она сообщила в ходе своего выступления с ежегодным отчетом о работе ЕК перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге. «Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — настояла фон дер Ляйен.

