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Европейцы возмутились отказом главы Еврокомиссии примириться с Россией

Европейские пользователи Twitter возмутились отказом фон дер Ляйен примириться с Россией
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth/ Globallookpress.com

Европейские пользователи Twitter возмутились отказом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен примириться с Россией. Таким образом они прокомментировали ее заявление перед депутатами Европарламента с призывом сохранить антироссийские санкции.

«Как вы можете жертвовать европейским народом, европейской валютой для вашей бесполезной войны», — заявил комментатор с никнеймом @ka46686760, добавив, что Европа тратит миллиарды евро на поддержку Украины.

По мнению @Renucci_P, глава Еврокомиссии «готова драться до последнего украинца и до последнего русского», и это приведет к гибели Европы.

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«Благодаря Европе у вас стремительно растет инфляция и растут цены на энергоносители, они действительно хорошо работают, санкции», — сыронизировал французский пользователь @Ezocrom1.

«Они создали этот кризис сами в сотрудничестве с США, а русские нам ничего не сделали. Давно пора выходить из ЕС и НАТО», — полагает @corijkon.

Пользователь @CCharle03421966 добавил, что обратного пути не будет, поскольку из-за санкций Россия откажется поставлять энергоносители или сырье или станет делать это на своих условиях, что в итоге приведет к разрушению европейских стран.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении антироссийских санкций и их продлении до тех пор, пока экономика Россия «не будет разорвана». Об этом она сообщила в ходе своего выступления с ежегодным отчетом о работе ЕК перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге. «Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — настояла фон дер Ляйен.

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Марина Совина
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