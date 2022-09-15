Менеджер Усика назвал следующего возможного соперника боксера

Менеджер заявил, что Усик проведет поединок с победителем боя между Уайлдером и Хелениусом

Менеджер боксера Александра Усика Эгис Климас назвал следующего возможного соперника украинца. Его слова передает The Ring TV.

Климас заявил, что Усик проведет поединок против победителя боя между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом. Он отметил, что боксеры могут встретиться в начале 2023 года. «С кем бы я хотел драться? Деонтей Уайлдер. Он опасный боец, и этот бой, скорее всего, состоится в США», — добавил Усик.

Последний поединок Усик провел против британца Энтони Джошуа. Бой прошел 22 августа в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец одержал победу раздельным решением судей.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом из них.