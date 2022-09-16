Цены на газ в Европе резко снизились

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 10 процентов

В ходе торгов на лондонской бирже ICE в пятницу, 16 сентября, стоимость природного газа снизилась более чем на десять процентов по сравнению с уровнем закрытия четверга, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:35 по московскому времени октябрьский фьючерс опустился до уровня 2030 долларов за тысячу кубометров. Накануне цена на топливо доходила до 2,5 тысячи.

Рост цен на топливо накануне мог быть связан с предупреждением иностранных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) о невозможности резко увеличить поставки в зимний период. Однако спустя сутки спекулятивная премия сошла на нет.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что регион добился существенного прогресса в преодолении зависимости от российского газа, по состоянию на начало осени она составляет не более 10 процентов.

В среду, 14 сентября, Еврокомиссия представила план по снижению энергопотребления в ЕС, который позволит пройти предстоящий зимний период при продолжении давления со стороны России. При этом в Евросоюзе готовы платить за топливо больше, чем до ввода российских войск на территорию Украины.