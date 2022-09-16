Российский губернатор отказался поддерживать призыв Кадырова о «самомобилизации»

Нижегородский губернатор Никитин не поддержал призыв главы Чечни о «самомобилизации»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался поддерживать призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации». Его слова приводятся в Telegram-канале издания NewsNN.

Свое решение Никитин связал с тем, что Нижегородская область уже сформировала батальон из добровольцев, которых обеспечили выплатами и всем необходимым.

«При этом в вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства. Сейчас мы сконцентрированы на выполнении гуманитарных задач (восстановление Харцызска, прием беженцев) и поддержке семей военнослужащих», — сказал российский губернатор.

15 сентября глава Чечни призвал российские регионы к «самомобилизации». По мнению Кадырова, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Первым Кадырова поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в этом направлении работают все регионы России. Он уточнил, что полуостров уже выставил более 1200 добровольцев для работы в зоне спецоперации и занимается формированием еще двух батальонов.

Согласился с коллегами и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отчитался, что от региона в различные участвующие в спецоперации подразделения отправлено более 800 человек. Всех добровольцев перед отправкой полностью обеспечили экипировкой, формой, средствами защиты и связи.

Позже с аналогичной позицией по этому вопросу выступили губернатор Воронежской области и глава Марий Эл.