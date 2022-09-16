Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский губернатор отказался поддерживать призыв Кадырова о «самомобилизации»

Нижегородский губернатор Никитин не поддержал призыв главы Чечни о «самомобилизации»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался поддерживать призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации». Его слова приводятся в Telegram-канале издания NewsNN.

Свое решение Никитин связал с тем, что Нижегородская область уже сформировала батальон из добровольцев, которых обеспечили выплатами и всем необходимым.

«При этом в вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства. Сейчас мы сконцентрированы на выполнении гуманитарных задач (восстановление Харцызска, прием беженцев) и поддержке семей военнослужащих», — сказал российский губернатор.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

15 сентября глава Чечни призвал российские регионы к «самомобилизации». По мнению Кадырова, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Первым Кадырова поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в этом направлении работают все регионы России. Он уточнил, что полуостров уже выставил более 1200 добровольцев для работы в зоне спецоперации и занимается формированием еще двух батальонов.

Согласился с коллегами и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отчитался, что от региона в различные участвующие в спецоперации подразделения отправлено более 800 человек. Всех добровольцев перед отправкой полностью обеспечили экипировкой, формой, средствами защиты и связи.

Позже с аналогичной позицией по этому вопросу выступили губернатор Воронежской области и глава Марий Эл.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин отреагировал на отказ Зеленского от переговоров фразой «и не надо»
Доктор Мясников раскрыл способ быстро заснуть при бессоннице
Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет привлекательности в 52 года
Песков отверг идею Зеленского об освобождении пленных
Россиян предупредили об опасности запеченной в фольге еды
Бывший исполнительный директор Gap купил особняк со скидкой
Россиянин напал с ножом на врача в поликлинике и попытался свести счеты с жизнью
Европейцев призвали готовиться к длительному энергетическому кризису
Родители слепнущих детей решили успеть показать им мир и сорвались в кругосветку
На самом большом здании в Европе решили сэкономить
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.