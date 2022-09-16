Российский губернатор объявил об отправке на Украину почти 1000 добровольцев
Воронежская область на данный момент направила на Украину для участия в специальной операции почти 1000 добровольцев. Об этом объявил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По его подсчетам, в зоне СВО присутствуют около 950 жителей Воронежской области. В дополнение к федеральным выплатам за участие в спецоперации они будут получать от региона 100 тысяч рублей разово, по 20 тысяч рублей в месяц в течение полугода. Кроме того, их семьям будут оказывать помощь, заверил Гусев.
Губернатор подчеркнул, что бойцам фронта передали уже более 125 тонн гуманитарного груза. Бизнесмены, которых Гусев попросил о поддержке, закупили оборудования на 34 миллиона рублей.
До этого глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев сообщил о подготовке добровольцев для отправки на Украину.
15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации». По его мнению, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».
Первым Кадырова поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в этом направлении работают все регионы России. Он уточнил, что полуостров уже выставил более 1200 добровольцев для работы в зоне спецоперации и занимается формированием еще двух батальонов.
Согласился с коллегами и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отчитался, что от региона в различные участвующие в спецоперации подразделения отправлено более 800 человек. Всех добровольцев перед отправкой полностью обеспечили экипировкой, формой, средствами защиты и связи.