Российский губернатор объявил об отправке на Украину почти 1000 добровольцев

Воронежский губернатор Гусев объявил об отправке на Украину почти 1000 добровольцев

Воронежская область на данный момент направила на Украину для участия в специальной операции почти 1000 добровольцев. Об этом объявил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его подсчетам, в зоне СВО присутствуют около 950 жителей Воронежской области. В дополнение к федеральным выплатам за участие в спецоперации они будут получать от региона 100 тысяч рублей разово, по 20 тысяч рублей в месяц в течение полугода. Кроме того, их семьям будут оказывать помощь, заверил Гусев.

Губернатор подчеркнул, что бойцам фронта передали уже более 125 тонн гуманитарного груза. Бизнесмены, которых Гусев попросил о поддержке, закупили оборудования на 34 миллиона рублей.

До этого глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев сообщил о подготовке добровольцев для отправки на Украину.

15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации». По его мнению, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Первым Кадырова поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в этом направлении работают все регионы России. Он уточнил, что полуостров уже выставил более 1200 добровольцев для работы в зоне спецоперации и занимается формированием еще двух батальонов.

Согласился с коллегами и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отчитался, что от региона в различные участвующие в спецоперации подразделения отправлено более 800 человек. Всех добровольцев перед отправкой полностью обеспечили экипировкой, формой, средствами защиты и связи.