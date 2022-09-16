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Двукратный олимпийский чемпион Рылов высказался о смене спортивного гражданства

Евгений Рылов заявил, что в сборной России найдут замену сменившим флаг спортсменам

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о смене спортивного гражданства. Его слова приводит сайт Metaratings.

«Если будут уходить сильные спортсмены, это будет неприятно. Конечно, мировые рекорды ежедневно бьются — замены найдутся. Но на данный момент это неприятный факт. Правда, и людей можно понять. Человек сам принимает решение, что для него является наиболее верным», — сказал Рылов.

Пловец добавил, что не нужно осуждать спортсменов сборной, решивших сменить флаг. «Если людям запретили бы работать и можно это было сделать только в другой стране, многие старались бы уехать. Ведь как-то зарабатывать надо. Также и в спорте», — заявил он.

В апреле Международная федерация плавания запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.

Ксения Курашкина
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