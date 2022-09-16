Российский суд арестовал имущество Google

Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество Google на миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения американской компании Google на миллиард рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram.

«Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество ООО "Гугл" в качестве обеспечительной меры по иску "Дума ТВ". Еще в апреле YouTube-канал парламентского телевидения был заблокирован безо всяких причин. "Дума ТВ" обратилась в суд с иском к Google. И вот — первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на один миллиард [рублей]», — написал Хинштейн.

Он также рассказал, что основное судебное заседание по делу пройдет 19 октября.

В апреле стало известно о том, что Google заблокировала аккаунт телеканала Госдумы «Дума ТВ» на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. На канале размещались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы. У аккаунта было около 145 тысяч подписчиков.