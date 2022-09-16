Посол России в Швеции предрек Киеву скорый конец в случае настоящей войны

Посол России Татаринцев: переход от СВО к войне будет означать конец существования Украины

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что переход Москвы от спецоперации к настоящей войне будет означать для Киева конец существования. Об этом он рассказал газете Expressen.

Таким образом дипломат объяснил разницу между спецоперацией на Украине и войной. По его словам, Россия может «захватить Украину за очень короткое время».

Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро Виктор Татаринцев Посол России в Швеции

Татаринцев также выразил уверенность в победе Москвы. «Побеждает Россия. Так себе и запишите», — посоветовал он шведским репортерам.

В России предупредили о потенциале армии

О потенциале российской армии на Украине предупреждал президент России Владимир Путин. По его словам, западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще на показала весь свой потенциал. «Мы-то по большому счету всерьез еще ничего не начинали», — заявил глава государства.

Путин также описал ход спецоперации фразой «Россия ничего не потеряла». «Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», — сказал он.

Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о наличии всех ресурсов у России для завершения СВО. Она отметила, что речь идет не только о материальных, но и интеллектуальных и моральных ресурсах.

На Западе сомневаются в победе Украины

Ранее итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников. Социолог назвал «ожидаемой» победу российской стороны на этом участке. По его словам, это станет трагедией для Киева.

Кроме того, депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что даже с военной помощью со стороны западных стран Украина не в силах одержать победу над Россией. Он выразил мнение, что Россию в военном отношении «победить невозможно». «Если только мы не устроим третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить», — отметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.