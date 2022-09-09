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В Германии рассказали о причинах невозможности победы Украины над Россией

Депутат бундестага Гизи: Украина не сможет победить Россию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина не сможет победить Россию, поскольку для этого западным странам придется ввязаться в ядерную войну. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ от Левой партии Грегор Гизи в беседе с изданием Spiegel.

«В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить», — заявил Гизи. Он также выразил недопонимание в связи с тем, что европейские страны отказались от переговоров с Россией.

Ранее депутат бундестага от Левой партии ФРГ Севим Дагделен призвала немцев выйти на массовые протесты против антироссийских санкций, а также провальной энергетической и социальной политики правительства Германии.

Она также назвала «откровенно странными» обвинения в сторону России, которая, по мнению официального Берлина, должна соблюдать свои обязательства по поставкам газа, несмотря на антироссийские санкции.

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Николай Чигасов
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