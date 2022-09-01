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Матвиенко сообщила о достаточных ресурсах России для завершения спецоперации

Матвиенко заявила, что у России хватит ресурсов для успешного завершения спецоперации

Фото: Совет Федерации

России хватит ресурсов для успешного завершения специальной военной операции на Украине. Об этом в своем блоге написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что речь идет не только о материальных, но и интеллектуальных и моральных ресурсах.

Также Матвиенко указала, что спустя полгода «хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО». Она добавила, что от исхода спецоперации зависит не только существование России как целостного и суверенного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения.

30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который планирует вернуть украинские территории, перешедшие под контроль России во время специальной операции. Во время брифинга пресс-секретарь российского лидера уточнил, что специальная военная операция на Украине продолжается методично. «Продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты», — ответил он на вопрос об обещании Зеленского вернуть утраченные территории.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине и добивается мира на своих условиях, а не на тех, которые пытаются навязать экс-«партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения страны.

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Марина Совина
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