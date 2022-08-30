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Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории

Песков ответил на обещание Зеленского вернуть утраченные Киевом территории
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который пообещал вернуть украинские территории, перешедшие под контроль России во время специальной операции, пишет ТАСС.

Во время брифинга пресс-секретарь российского лидера уточнил, что специальная военная операция на Украине продолжается методично. «Продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты», — подчеркнул он.

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24 августа украинский президент в ходе выступления на международном саммите «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. Кроме того, он указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России.

В конце июля Зеленский отметил, что контроль над утраченными территориями страны будет возвращен в течение трех-шести недель, то есть к концу августа. Он призвал российских военных к бегству.

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Марина Совина
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