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Путин описал ход спецоперации фразой «Россия ничего не потеряла»

Путин заявил, что Россия ничего не потеряла в ходе специальной военной операции на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Россия в результате специальной военной операции (СВО) ничего не потеряла и не потеряет, но укрепила свой суверенитет. Так ход СВО описал президент России Владимир Путин, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября. Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», — заявил он.

Глава государства отметил также, что с точки зрения военных действий Москва ничего не начинала, а наоборот, — пытается закончить.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что спецоперация продолжается в соответствии со всеми планами.

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Евгения Куликова
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