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В ЛНР заявили об увеличении количества обстрелов ВСУ в десять раз

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ увеличили обстрелы в десять раз за неделю

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy  / Reuters

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили обстрелы по территории ЛНР почти в десять раз. Его слова передает РИА Новости.

«За неполную текущую неделю по состоянию на 13:00 мск 16 сентября можно констатировать практически десятикратное увеличение обстрелов по сравнению с предыдущей неделей», — сообщил он.

Марочко отметил, что 90 процентов ударов были сделаны с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее стало известно о гибели генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко из-за взрыва в Луганске. Вместе с главой ведомства погибла его заместитель Екатерина Стегленко.

16 сентября в здании Генпрокуратуры ЛНР, расположенном в центре Луганска, произошел взрыв. Ведомство оцепили, на третьем этаже повреждены по меньшей мере пять окон, земля у здания засыпана осколками стекла. За оцепление пропускают только сотрудников прокуратуры.

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Кристина Есикова
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