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Спорт

Черчесов оценил игру Кокорина в кипрском «Арисе»

Станислав Черчесов заявил, что гол поможет Александру Кокорину раскрыться в «Арисе»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов. Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через нее перейти в более сильную лигу», — заявил Черчесов. Он также подчеркнул, что Кокорин для него не просто россиянин, а футболист, с которым он долго вместе работал в «Динамо».

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Он вышел на поле во втором тайме матча против «Кармиотиссы» и отличился на 95-й минуте. Гол российского нападающего стал единственным для «Ариса» в этой встрече и не помог ему уйти от поражения со счетом 1:2.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.

Алексей Гусев
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