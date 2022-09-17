Принцу Гарри дали разрешение надеть военную форму впервые с 2020 года

Принц Гарри наденет военную форму впервые с 2020 года по разрешению короля Карла III

Король Карл III дал принцу Гарри разрешение надеть военную форму впервые с 2020 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ожидается, что Гарри будет в военной форме во время траурного бдения у гроба своей бабушки, британской королевы Елизаветы II, в субботу, 17 сентября.

Принц лишился права носить военную форму после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи и переезда в США в 2020 году. Сообщалось, что потеря связей с армией стала для него серьезным ударом. Он закончил военную академию, дважды бывал в командировках в Афганистане в качестве военного пилота и ценил этот период своей жизни.

В среду, 14 сентября, во время траурной процессии Гарри шел за гробом Елизаветы II в гражданской одежде. Кроме него в гражданское был одет лишь принц Эндрю, попавший в опалу из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. Остальные дети королевы и брат Гарри принц Уильям были в военной форме.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны состоятся в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.