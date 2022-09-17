В США заявили о переговорах с Москвой об упрощении выдачи виз россиянам

Замгоссекретаря США Нуланд: ведутся переговоры с Москвой об упрощении выдачи виз россиянам

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала о ведении переговоров с Москвой об увеличении числа консульских служащих для упрощения выдачи виз гражданам России. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Ее слова приводит ТАСС.

«На самом деле мы даже ведем переговоры с министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы. Это тоже сложный процесс», — добавила Нуланд. По ее мнению, американские власти не хотят запрещать визы для россиян.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт заявила об отсутствии ограничений на выдачу россиянам американских виз. Граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру. При этом Стаффт напомнила, что посольство США в Москве на данный момент не принимает заявки на визы из-за ограничений, введенных российскими властями на его работу.

Действия по сокращению количества дипломатов начались весной 2021 года в ответ на санкции Вашингтона и высылку российских сотрудников из США.