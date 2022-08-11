Госдеп заявил об отсутствии ограничений на выдачу россиянам виз США

Представитель Госдепа Стаффт заявила, что ограничений на выдачу россиянам виз США нет

Заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт заявила об отсутствии ограничений на выдачу россиянам американских виз. Ее слова передает ТАСС.

Так, граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру. При этом Стаффт напомнила, что посольство США в Москве на данный момент не принимает заявки на визы из-за ограничений, введенных российскими властями на его работу.

Граждане России могут назначить прием на подачу заявления на получение визы любой категории в любой точке мира. И они делают это регулярно, мы это приветствуем Джули Стаффт Заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам

Представитель Госдепа отметила, что невозвращение американскими властями визовых сборов при срывах собеседований в консульских учреждениях США за рубежом не является политикой в отношении россиян. Речь идет о принятых американской стороной нормах, которые касаются всех иностранцев, подчеркнула она.

США причислили россиян, желающих получить американскую визу, к так называемым «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities) еще в 2021 году. В таком случае заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

В Европе задумались о запрете выдачи виз россиянам

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. При этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер утверждала, что ЕС не располагает единой процедурой запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам.

До этого с призывом запретить россиянам выдачу шенгена выступал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению главы государства, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию». «Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще», — считает он. Президент Украины также уточнил, что такая мера должна касаться в том числе россиян, покинувших страну в знак протеста.

Идею приостановки выдачи туристических виз россиянам поддержали и среди крупнейших парламентских партий Финляндии. В то же время финский МИД заявил, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

Позже запрет на выдачу шенгена россиянам поддержал глава МИД Чехии Ян Липавский. По мнению дипломата, подобная мера могла бы стать еще одной эффективной санкцией. Он подчеркнул, что в связи с действиями России на Украине «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».

В США предложили ввести налог на въезд для россиян

На фоне обсуждения санкций Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам бывший посол США в России Майкл Макфол предложил ввести специальный налог для россиян, которые хотят въехать на территорию стран Запада. По его словам, средства от этих сборов должны быть переданы в Фонд реконструкции Украины.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, сколько платят Соединенные Штаты за восстановление разрушенных ими стран. Дипломат также задалась вопросом, когда администрация президента Джо Байдена планирует законодательно начать восстанавливать справедливость после «устроенной Штатами мясорубки» в других государствах.

Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что взиманием дополнительного налога с россиян за въезд страны Запада наказали бы сами себя. По его словам, многие граждане России едут в западные страны с туристическими целями. «Это, в принципе, все зависит от конкретного государства — они и так могут устанавливать какую-то повышенную оплату за получение визы для граждан России. И они, в принципе, на это настроены. Но это, по большому счету, все против Евросоюза, все против них», — подчеркнул Цеков.