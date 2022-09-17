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Россиянам предложили купить новые iPhone 14 за полмиллиона рублей

На российских сайтах объявлений начали продавать новые iPhone 14 за полмиллиона рублей

Фото: Thai Nguyen / Unsplash

На российских сайтах объявлений «Авито» и «Юла» начали продавать новые iPhone 14, цены на них варьируются от 90 до 500 тысяч рублей. Об этом в субботу, 17 сентября, пишет ТАСС.

Авторы объявлений сообщают, что приобрели смартфоны Apple в день старта продаж в других странах, таких как ОАЭ и Финляндия. Часть из них отмечают, что завозят гаджеты в Россию только под заказ, и предлагают забрать их после 20 сентября. Некоторые iPhone 14 уже находятся в Москве и доступны для самовывоза.

По данным агентства, предзаказ на новые смартфоны можно оформить на сайтах компаний «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Ситилинк» и «М.Видео-Эльдорадо».

Apple обновила флагманскую линейку своих смартфонов 7 сентября. В серию устройств вошли iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.

Елизавета Новикова
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