Тренер «Спартака» высказался о дисквалификации новичка клуба за допинг

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что в команде обсудили дисквалификацию Бальде за допинг

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о дисквалификации нападающего команды Кейта Бальде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Клуб сделал заявление. Мы одна команда, одна семья — обсудили все внутри», — заявил специалист. Он добавил, что команда ждет сокращения срока дисквалификации игроку, от чего и будет отталкиваться.

О дисквалификации сенегальского нападающего стало известно 17 сентября. Он нарушил процедуру допинг-контроля. Срок отстранения действует до 5 декабря. Инцидент произошел с форвардом во время выступления за итальянский «Кальяри».

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до июня 2025 года. В составе красно-белых новичок провел один матч, выйдя на замену с петербургским «Зенитом» во втором тайме. Форвард известен по выступлениям за итальянские «Лацио», «Сампдорию» и «Интер», а также «Монако».