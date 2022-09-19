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В Минобороны рассказали о тактике применения ударных вертолетов

В Минобороны России рассказали о тактике применения ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Министерство обороны России показало совместную работу ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине. О тактике применения вертолетов ведомство рассказало в Telegram-канале.

«Летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что увеличивает ударный потенциал», — отметили в сообщении.

В Минобороны добавили, что подлет в зону боевого применения совершают на предельно малой высоте. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника.

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Ранее источник ТАСС сообщил, что вертолет Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами. Экипаж вертолета будет получать от дронов информацию о ситуации на поле боя.

В мае глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что вертолеты Ка-52 являются лидерами тактических групп боевых и транспортных вертолетов в ходе специальной военной операции на Украине.

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Даниил Иринин
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