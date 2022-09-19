Европейской стране предрекли продолжительный политический кризис

Политолог Фельдман предрек Молдавии затяжной политический кризис

Появление в правительственном квартале Кишинева палаточного лагеря оппозиции — это очень тревожный сигнал для президента Молдавии Майи Санду и ее соратников, ориентированных на евроинтеграцию. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек европейской стране продолжительный политический кризис.

Вечером 18 сентября в Кишиневе началась массовая акция протеста сторонников оппозиции против действующей власти. Несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии. Манифестанты скандируют следующие лозунги: «Досрочные выборы», «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!». Организаторами акции выступили оппозиционная партия «Шор» и коммунисты.

Массовые протесты в Молдавии случались и раньше, однако сейчас впервые был выдвинут жесткий ультиматум: «не разойдемся, пока действующее руководство страны не уйдет в отставку» Павел Фельдман политолог

«Санду стоит напрячься, ведь есть все предпосылки для возникновения революционной ситуации: страна погружается в энергетический кризис, уровень жизни людей снижается, а коллективный Запад не спешит приходить на помощь, поскольку все мысли его сосредоточены на Украине», — считает Фельдман.

Политолог отметил парадоксальность сложившейся в Молдавии ситуации. «Этот парадокс заключается в том, что проевропейски настроенные граждане давно покинули страну в поисках лучшей доли, воспользовавшись безвизовым режимом с ЕС», — добавил он.

В случае массовых народных волнений сторонники нынешнего руководства Молдавии окажутся в меньшинстве Павел Фельдман политолог

При этом Фельдман уверен, что смены власти в стране в ближайшие дни ожидать не стоит.

«Правильнее говорить о погружении страны в продолжительный политический кризис. Исход этого кризиса зависит от того, сможет ли партия "Шор" сплотить вокруг себя другие оппозиционные силы и выступить с ними единым фронтом против действующей власти», — заключил он.

Ранее молдавская оппозиция заявила, что руководство страны пытается ее всячески притеснять. Почетный председатель партии «Шор», депутат Кишиневского муниципального совета Валерий Клименко обвинил руководство Молдавии в подавлении политических оппонентов.