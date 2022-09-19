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В Германии возмутились стремлением Турции вступить в ШОС

Немецкий политик Триттин: намерение Турции вступить ШОС не должно остаться без последствий
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Igor Sporynin / Unsplash

Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин возмутился стремлением Турции вступить в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Die Welt.

По его мнению, намерение Анкары не должно остаться без последствий. «Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», — сказал он.

Политик добавил, что ни одну страну невозможно исключить из Североатлантического альянса. В связи с этим он призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил целью страны присоединение к ШОС. Он заявил об улучшении отношений со странами «шанхайской пятерки» при вступлении в организацию и формировании «совершенно иного положения» Турции.

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Марина Совина
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