В РФС высказались о требовании дисквалифицировать тренера сборной Украины

РФС подтвердил обращение в УЕФА с требованием дисквалифицировать тренера сборной Украины

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Об этом сообщает Sport24.

В организации подчеркнули, что считают высказывания специалиста недопустимыми. «Письмо было направлено в июне, сейчас мы ожидаем решения», — сказано в заявлении.

Об обращении РФС ранее сообщила газета The Guardian. Уточнялось, что организация обратила внимание на публичные высказывания Петракова, в которых он высказался о желании вступить в ряды территориальной обороны и выражал готовность «убивать врагов».

15 сентября Украина призвала исключить сборную России из жеребьевки Евро-2024. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассказали, что ведут работу на уровне УЕФА.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.