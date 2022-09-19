Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Курской области показали последствия смертельного урагана

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры с последствиями смертельного урагана

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Появились кадры с последствиями смертельного урагана, который прошел в Курской области. Соответствующие фотографии опубликовал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На снимках видны поваленные деревья и вырванные из земли бетонные столбы, упавшие на автомобили. На одном из кадров, снятых в помещении, видно обрушившееся потолочное покрытие.

«В Курске основной удар пришелся на здание автотехнического колледжа и общежития. Ветер дул с такой силой, что поднимались в воздух бетонные блоки, срывало перекрытия, упали опоры коммуникаций, деревья вырывало с корнем», — написал глава области.

По его словам, в помещениях общежития и колледжа на данный момент находиться опасно. Студенты и педагогический состав сейчас покидают здания.

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

В районе Волокно в некоторых домах выбило стекла и разрушило кровлю зданий. Также ураган повредил более 20 автомобилей, добавил губернатор. «Тем, у кого значительно пострадало жилье, готовы предоставить на время работ санаторий или гостиницу. Желающие есть», — сказал Старовойт.

18 сентября в Курске и области прошел сильный ураган. На данный момент известно о двух жертвах стихии: в местном общежитии погиб студент, еще один мужчина был обнаружен под упавшим деревом. Позднее местные жители рассказали «Ленте.ру» как пережили этот день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о попытке Киева свернуть биологические программы США
Раскрыт простой способ с легкостью надевать узкие сапоги
Нападение на ломбард россиянина с игрушечным пистолетом попало на видео
В «Калашникове» рассказали о разработке нового пулемета
Нарколог предупредил об опасности электронных сигарет
В РФС высказались о требовании дисквалифицировать тренера сборной Украины
Глава Минпромторга призвал скорее определиться с параллельным импортом алкоголя
Стало известно место встречи глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США
Колонна обсудила Запорожскую АЭС с Лавровым
Еще одного сотрудника ОБСЕ приговорили в ЛНР к 13 годам за госизмену
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.