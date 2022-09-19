Власти Курской области показали последствия смертельного урагана

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры с последствиями смертельного урагана

Появились кадры с последствиями смертельного урагана, который прошел в Курской области. Соответствующие фотографии опубликовал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На снимках видны поваленные деревья и вырванные из земли бетонные столбы, упавшие на автомобили. На одном из кадров, снятых в помещении, видно обрушившееся потолочное покрытие.

«В Курске основной удар пришелся на здание автотехнического колледжа и общежития. Ветер дул с такой силой, что поднимались в воздух бетонные блоки, срывало перекрытия, упали опоры коммуникаций, деревья вырывало с корнем», — написал глава области.

По его словам, в помещениях общежития и колледжа на данный момент находиться опасно. Студенты и педагогический состав сейчас покидают здания.

В районе Волокно в некоторых домах выбило стекла и разрушило кровлю зданий. Также ураган повредил более 20 автомобилей, добавил губернатор. «Тем, у кого значительно пострадало жилье, готовы предоставить на время работ санаторий или гостиницу. Желающие есть», — сказал Старовойт.

18 сентября в Курске и области прошел сильный ураган. На данный момент известно о двух жертвах стихии: в местном общежитии погиб студент, еще один мужчина был обнаружен под упавшим деревом. Позднее местные жители рассказали «Ленте.ру» как пережили этот день.