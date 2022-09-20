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В Германии объяснили необходимость приостановки одной из АЭС

Немецкое агентство dpa: АЭС Isar II в Баварии необходимо остановить для устранения утечки

Фото: Christian Mang / Reuters

Немецкое агентство dpa собщило о необходимости приостановки АЭС Isar II в Баварии на одну неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции.

По данным Федерального министерства окружающей среды Германии, безопасность на АЭС не была нарушена. Уточняется, что оператор станции уже проинформировал об утечке орган ядерного надзора Баварии.

«Чтобы АЭС Isar II в Баварии работала до конца года, ее придется остановить примерно на неделю для устранения утечки», — сказано в материале.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит страны Ближнего Востока для налаживания сотрудничества в сфере энергетики, инноваций и информационных технологий.

До этого Шольц предложил отказаться от закрытия трех последних немецких АЭС, которое должно было состояться до конца 2022 года. «Использование трех последних АЭС в Германии, как всем известно, имеет смысл для производства электричества, небольшой его доли», — пояснил глава кабмина.

Марина Совина
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