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Спорт

Стало известно о будущем призванного в армию хоккеиста Федотова в НХЛ

В НХЛ заявили, что «Филадельфия Флайерс» может расторгнуть контракт с Иваном Федотовым

Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» может расторгнуть контракт с российским голкипером Иваном Федотовым, призванным в армию. Об этом РИА Новости сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Ему стало известно, что «Филадельфия» задумалась об этом варианте после того, как спортсмен отказался обжаловать в суде решение о призыве в армию. «Не обязательно, чтобы это решение было принято до конца сезона», — заявил он.

Ранее 20 сентября стало известно, что Федотов отказался обжаловать в суде решение о призыве в армию. Заседание Всеволожского городского суда Ленинградской области прошло в отсутствие сторон.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.

Анастасия Борисова
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