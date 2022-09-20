Хоккеист Федотов отказался обжаловать решение о призыве в армию

Российский хоккеист Федотов отказался обжаловать в суде решение о призыве в армию

Российский хоккеист Иван Федотов отказался обжаловать в суде решение о призыве в армию. Об этом сообщает ТАСС.

«Истец отказался от иска, направил об этом ходатайство, и отказ принят судом», — заявила судья Наталья Кораблева, отметив, что заседание Всеволожского городского суда Ленинградской области прошло в отсутствии сторон.

Ранее стали известны условия сотрудничества клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» с проходящим службу вратарем. Сообщалось, что команда может заморозить контракт с игроком, если он не приедет в тренировочный лагерь 20 сентября.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.