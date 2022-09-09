Стали известны условия сотрудничества клуба НХЛ с призванным в армию Федотовым

«Филадельфия» заморозит контракт Ивана Федотова, если он не приедет в США из-за службы

Стали известны условия сотрудничества клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» с призванным в армию российским вратарем Иваном Федотовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Между НХЛ и профсоюзом игроков (NHLPA) уже есть договоренность, что если Федотова заставят год служить в армии и он не приедет 20 сентября в лагерь "Филадельфии", то команда может заморозить его контракт на один год», — заявил телеканалу источник, знакомый с ситуацией.

Он добавил, что если хоккеист приедет через год, то клуб не потеряет на него права. То есть Федотову не придется проходить драфт отказов, где его может подписать другая команда.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля.