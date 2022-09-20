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Pepsi Co прекратила производство газировки в России

PepsiCo прекратила разлив газировок Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России с 17 августа

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Pepsi Co прекратила производство популярных брендов газированных напитков Pepsi Cola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России, пишет Reuters.

Журналисты Reuters посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружили, что самая последняя дата производства напитков Pepsi на российских заводах — 17 августа. Американская компания подтвердила изданию, что прекратила выпускать в России концентраты для газировок Pepsi Cola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew.

Pepsi Co объявила о приостановке производства и продажи газировки, а также рекламной деятельности в России еще в начале марта. Однако тогда компания заявила, что продолжит производить товары первой необходимости: молочные продукты и детское питание. По данным Reuters, в 2021 году Россия была третьим по величине рынком для Pepsi Co после США и Мексики. Хотя концерн прекратил выпускать в России всемирно известные марки напитков, он запустил в стране продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и лимонада «Русский дар».

В марте о приостановке деятельности заявил и конкурент компании, Coca-Cola. О том, какие конкретно меры последуют, не сообщалось. В июне владелец российских заводов Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottling Company — заявил, что остановит производство на территории России, а также продажу глобальных брендов напитков. В июле он сменил название на Multon Partners, а его предприятия в России сосредоточились на производстве отечественных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья».

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Софья Ермакова
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