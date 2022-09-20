В Херсонской области объяснили решение о референдуме по присоединению к России

В Херсонской области объяснили решение о референдуме правом на самоопределение

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объяснил, что решение о назначении референдума в регионе по присоединению к России принято в рамках нормы о праве народа на самоопределение и в связи с политикой Киева. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«В связи с проводимой агрессивной неонацистской политикой руководства Украины против жителей области, применением военной силы, разрушением гражданской инфраструктуры, нарушением прав и свобод, признанных Всеобщей декларацией прав человека, прежде всего права на жизнь и здоровье, которая привела и приводит к гибели мирного населения Херсонской области», — указывается в обращении.

Ранее Сальдо заявил, что он подписал указ о референдуме по вопросу вхождения области в состав России на правах полноправного субъекта единого государства. «Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — заявил глава региона.

Референдумы о присоединении к России пройдут в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.